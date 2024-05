Sventata Truffa del Falso Maresciallo: Coppia di Anziani di Villa Vomano Scampa al Raggiro!

Una coppia di anziani residente a Villa Vomano ha sfidato con successo una truffa orchestrata da un falso maresciallo dei carabinieri. L'abile intuizione del marito dell'ottantenne ha impedito che la coppia fosse vittima di un raggiro, dimostrando l'efficacia delle campagne informative sulla prevenzione.

Il tentativo di truffa è stato orchestrato con il solito modus operandi: il sedicente maresciallo ha telefonato alla donna anziana, affermando che suo figlio era coinvolto in un incidente stradale e richiedendo un pagamento di 2.000 euro per danni. Fortunatamente, il marito della donna ha riconosciuto l'inganno e ha prontamente avvisato i carabinieri, interrompendo così la chiamata e presentando una denuncia formale.

Le indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine, mentre continuano le campagne informative in varie comunità per sensibilizzare la popolazione sugli inganni e prevenirli, soprattutto tra le persone anziane.

I carabinieri ribadiscono l'importanza di non versare denaro a nessuna forza di polizia o ente per il rilascio di un congiunto e di contattare immediatamente il 112 in caso di richieste sospette. Si incoraggia inoltre i cittadini a segnalare alle autorità persone o veicoli sospetti vicino alle abitazioni degli anziani, per proteggere la comunità da ulteriori truffe.