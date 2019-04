TEMPERATURE PAZZE, prima mite, poi in netto calo, nuova IMPENNATA termica MERCOLEDÌ

Evoluzione: l'area di bassa pressione presente sul mediterraneo occidentale sta richiamando correnti piuttosto calde dal nord Africa cariche di sabbia del deserto. Le temperature per effetto di questa ventilazione di scirocco che sarà anche forte e burrascosa nella giornata della Pasquetta, stanno salendo e nel corso delle prossime 24 ore raggiungeranno un picco anche se non ovunque, un primo calo è infatti atteso a partire dal Nord. Successivamente interverranno correnti più fresche di matrice atlantica e i termometri scenderanno, ma anche questa fase durerà poco, da mercoledì infatti è prevista una nuova impennata termica anche considerevole al Sud. Vediamo un dettaglio per i prossimi giorni:

Lunedì di Pasquetta: Primo lieve calo termico sulle regioni settentrionali mentre sul resto della Penisola le temperature restano molto miti con valori generalmente al di sopra delle medie sui settori occidentali. Al Nord attese massime tra 17 e 20°C, al Centro massime fino a 24°C sui settori tirrenici e la Sardegna, più fresche a est. Al Sud massime fino a 24°C in Sicilia , 23°C in Campania. Dettagli

Martedì: Il maltempo atteso al Centro Nord favorirà un ulteriore calo delle temperature con valori generalmente sotto media, diminuzione anche al Centro mentre resistono vlaori sopra media all'estremo Sud. Al Nord attese massime tra 13 e 17°C, al Centro massime tra 14 e 18°C, al Sud massime tra 18 e 24° C. Dettagli

Mercoledì: L'approfondimento di una saccatura a ovest della Penisola favorisce un nuovo richiamo di correnti calde africane. Le temperature saranno tutte in aumento, anche sensibile al Sud dove i valori saranno molto sopra media. Al Nord attese massime tra 17 e 21°C, al Centro massime tra 19 e 24°C, al Sud massime tra 20 e 26°C. Dettagli

Giorni successivi: Valori ancora molto elevati al Centro Sud, diversi gradi sopra media a causa dell'afflusso caldo nord africano mentre al Nord restano in linea col periodo stante anche l'instabilità atmosferica. Calo termico generalizzato in corrispondenza del weekend.

Fonte 3bMeteo