TRIONFO DEL CENTRODESTRA: QUAGLIERI, SANTANGELO E IMPRUDENTE RECORDMAN DI PREFERENZE

I primi dati sulle preferenze emersi dalle elezioni regionali in Abruzzo consolidano le previsioni di un successo senza precedenti per il centrodestra, con tre candidati che spiccano per il loro straordinario consenso popolare.

Mario Quaglieri di Fratelli d'Italia, Roberto Santangelo di Forza Italia ed Emanuele Imprudente della Lega si confermano come autentici "recordman" di preferenze.