TUA, Presentato l'autobus bipiano per Roma

In occasione della presentazione a Bazzano del nuovo autobus bipiano per la TUA che implementerà il numero dei mezzi destinati ai servizi commerciali da e verso Roma, il Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo ha dichiarato:

“Il Capoluogo di Regione è collegato prevalentemente attraverso il trasporto su gomma, ed è importante offrire un servizio costante e di qualità a viaggiatori e pendolari che si muovono, non solo verso la Capitale, ma anche nel territorio abruzzese. I trasporti pubblici sono fondamentali per contrastare l’isolamento delle aree interne e, in attesa della definizione di un piano effettivo per un collegamento migliore su rotaia anche per L’Aquila, la Regione Abruzzo contribuisce all’acquisto di autobus per le tratte regionali con dei finanziamenti dedicati”.