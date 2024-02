Tajani: "Forza Italia punta al 15% in Abruzzo squadra Formidabile"

Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, esprime ottimismo riguardo alle prospettive del partito in Abruzzo, affermando che le liste sono "formidabili" e puntando a un risultato elettorale che potrebbe raggiungere anche il 15%. Tajani, intervenendo durante la presentazione dei candidati del partito alle elezioni regionali abruzzesi a Pescara, ha sottolineato la crescita di Forza Italia a livello nazionale, citando un recente sondaggio che ha indicato il partito al 10%.

"Lavoriamo, lavoriamo. È importante dare risposte concrete ai cittadini", ha dichiarato Tajani, evidenziando l'impegno del partito nel proporre soluzioni pratiche. Ha inoltre menzionato l'organizzazione del G7 in Abruzzo come esempio di tale impegno. Rispondendo ai giornalisti riguardo ai rapporti tra i partiti della coalizione di centrodestra, Tajani ha precisato di non intraprendere competizioni con gli alleati, sottolineando l'importanza di un risultato positivo per l'intera coalizione.