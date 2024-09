Taylor Swift (Gattara)sostiene Kamala Harris: È tempo di combattere la disinformazione con la verità

La cantante annuncia il suo sostegno a Kamala Harris su Instagram, esortando i fan a informarsi e a votare in massa alle prossime elezioni.

Taylor Swift ha fatto un passo deciso nel panorama politico, annunciando sul suo profilo Instagram che sosterrà Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali. Questo endorsement potrebbe avere un impatto significativo, considerata la vasta influenza che la popstar esercita sui suoi milioni di fan.

Il supporto di Taylor Swift non è solo un appoggio alla candidatura democratica, ma anche una critica diretta a Donald Trump e al suo vicepresidente J.D. Vance. Trump, infatti, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare una versione falsa della cantante che appariva favorevole alla sua campagna. Swift ha risposto a questa manipolazione con ironia, pubblicando una foto su Instagram in cui posa con il suo gatto e aggiungendo la didascalia "Childless Cat Lady" (una gattara senza figli), un chiaro riferimento a un insulto lanciato da Vance.

"Voterò per @kamalaharris," ha scritto la cantante, "perché combatte per i diritti e le cause in cui credo fermamente. Kamala è una leader con una visione chiara e determinata, e credo che sotto la sua guida potremmo realizzare molto di più, guidati dalla calma piuttosto che dal caos."

Swift ha incoraggiato i suoi seguaci a seguire il dibattito tra Harris e Trump, esortandoli a informarsi sulle questioni più rilevanti. "Questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in gioco e sulle posizioni dei candidati su argomenti che vi stanno a cuore," ha aggiunto, spiegando come la disinformazione legata alla sua immagine creata con l'intelligenza artificiale le abbia fatto capire l'importanza di essere trasparenti sulle proprie intenzioni di voto.

"Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto chiara sui miei piani effettivi per queste elezioni. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024."

Swift ha inoltre lodato la scelta di Tim Walz come compagno di corsa di Harris, definendolo "un difensore di lunga data dei diritti LGBTQ+, della fecondazione in vitro e del diritto delle donne a scegliere sul proprio corpo."

Concludendo il suo post, Swift ha esortato i suoi fan, in particolare i giovani che votano per la prima volta, a registrarsi e a votare, suggerendo di farlo in anticipo per evitare complicazioni. "Trovo che sia molto più facile votare in anticipo," ha scritto, promettendo di fornire informazioni su come registrarsi e votare anticipatamente nelle sue storie di Instagram, mobilitando così i suoi follower a partecipare attivamente alle elezioni.

L’endorsement di Taylor Swift potrebbe galvanizzare i giovani elettori e incrementare significativamente la partecipazione elettorale, mettendo in evidenza l'importanza del voto in un periodo in cui la disinformazione e l'uso improprio della tecnologia sono all'ordine del giorno.