Temperature anomale sulla Penisola almeno fino a Venerdì

L'afflusso di correnti meridionali richiamate sull'Italia dal progressivo avvicendamento di una bassa pressione mediterranea sta tenendo alte le temperature con valori decisamente lontani da quelli più tipici della seconda metà del mese di dicembre.

Le gelate in pianura al Nord sono solo un ricordo e i valori minimi della notte si sono portati sulle regioni tirreniche ed al Sud fino a 12-14°C. Sono valori superiori alle medie fino a 8°C in più.

Lo scarto sulle medie è ancora maggiore se saliamo in collina o in montagna, con minime anche 10°C superiori al normale.

Quanto durerà? Resteremo ancora sopra media almeno fino venerdì-sabato quando una diminuzione più consistente ma non decisiva per rientrare in media causata dal maltempo interesserà le regioni settentrionali.



Vediamo che valori dovremo attenderci:

Mercoledì: Ulteriore lieve rialzo termico al Nord con valori sopra media ormai ovunque anche sul basso Piemonte. massime sopra media anche al Centro Sud con valori fino a 19°C su Puglia e Sicilia. Zeri termici ancora molto elevati ma in leggero calo sulle Alpi e in Appennino.

Giovedì: Una fase di instabilità più generalizzata comporta un lieve e contenuto calo delle temperature al Centro e al Sud ma i valori restano in ogni caso al di sopra delle medie. Massime fino a 17-18°C in Sicilia e Calabria, generalmente superiori ai 10°C anche in Val padana, fino a 15° sui litorali settentrionali.

Venerdì: Una fase di maltempo più generalizzata comporta un lieve e contenuto calo delle temperature a iniziare dal Nordovest con valori che tendono a rientrare in media mantenendosi comunque ancora leggermente superiori mentre sul resto della Penisola saranno possibili ulteriori aumenti per la ventilazione meridionale. Massime fino a 18-19°C in Sicilia e Calabria.

Giorni successivi: Temperature in lieve calo anche sul resto del Nord e sulle regioni del Centro Sud, tuttavia con valori che risulteranno ancora sbilanciati rispetto alle medie del periodo risultando più miti della norma quasi ovunque, soprattutto nelle massime.