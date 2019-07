Temperature in graduale aumento. Torna il caldo sull'Italia

Anticiclone delle Azzorre e anticiclone africano si daranno la mano per riportare l'estate sull'Italia. Le temperature nel corso dei prossimi giorni aumenteranno, dapprima timidamente a causa di qualche impulso instabile poi via via con sempre maggiore decisione passando da valori in linea con il periodo a valori sopra media. Le punte del caldo sono attese per l'entrante settimana ma già tra sabato e domenica si farà sentire su diverse regioni.

Temperature giovedì: Leggere variazioni rispetto al mercoledì con qualche lieve locale diminuzione al Nord e locali aumenti al Centro Sud e Isole ma nel complesso saremo pienamente entro le medie del periodo. I valori più elevati attesi sulle interne della Toscana, in Umbria, sulle interne sarde, siciliane e campane.

Temperature venerdì: Il calo aumenta ancora leggermente soprattutto al Nord e in parte anche al Centro ma i valori rientrano ancora nelle medie del periodo su tutta l'Italia. I valori più alti attesi sulle interne della Sardegna, in Toscana, Umbria nonché sulle zone interne della Puglia.

Temperature sabato: comincia a farsi sentire di più il caldo con un ulteriore lieve aumento delle temperature tanto che su alcuni settori come il Nordovest, la Val padana, le regioni tirreniche e la Puglia sono attese massime anche superiori alle medie seppur non di molto. Massime superiori alle medie anche in Puglia. Ci sarà anche un generale aumento dell'afa un po ovunque.

Temperature domenica: caldo e afa si faranno sentire su gran parte della Penisola con temperature sopra media al Centro Nord, Sardegna, Campania, Puglia. Restano in media l'Adriatico centrale, la Calabria e la Sicilia.

Nei giorni successivi: l'anticiclone africano rincara la dose sull'Italia occidentale, previsto un ulteriore aumento delle temperature sulla Sardegna, Il Nordovest, la Val padana in generale, le interne centrali. Qui si potranno sfiorare anche i 38°C. Caldo anche altrove ma senza eccessi. Afa elevata ovunque.