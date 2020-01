Temperature primaverili nel prossimo week end, poi irruzione artica

Temperature anomale e clima pressoché primaverile ci accompagneranno fino alla fine della settimana e probabilmente anche nell'inizio di quella successiva.

Nelle prossime ore infatti è previsto un ulteriore e progressivo riscaldamento sia in quota che al suolo, grazie alla risalita masse di aria molto miti in innalzamento dal medio Atlantico e dal comparto africano nordoccidentale, dirette verso il centro di alta pressione che si stanzierà sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo anche l'Italia. Per i primi giorni di febbraio sono attese isoterme davvero elevate che faranno schizzare gli zeri termici ben oltre i 3000m, mentre al suolo si potranno raggiungere massime anche intorno ai 20°C sul finire della settimana sulle isole maggiori.

Vediamo nel dettaglio i valori attesi per i prossimi giorni.

Venerdì 31 gennaio.

Temperature in aumento sull'Italia con massime fino a 16/18°C al Sud, fino a 16/17° anche nell'entroterra marchigiano. Più basse le massime al Nord e sulle tirreniche, complice anche una certa nuvolosità. Gelate comunque escluse la notte sulla Val Padana.

Sabato 1 febbraio.

Lieve calo dei valori massimi al Nord, a causa anche di nubi basse e foschie, ma con valori che resteranno sempre sopra la media. Sopra media anche il resto della Penisola con lievi locali aumenti. Massime fino a 19°C in Sicilia, 16/18°C in Puglia e nell'entroterra marchigiano, leggermente inferiori sulle tirreniche.

Domenica 2 febbraio.

Ulteriore aumento delle temperature un po' su tutta Italia, con massime sui 13/15°C al Nord, 15/19°C al Centro-Sud. Punte fino a 19/20°C sulle Isole Maggiori.

Giorni successivi.

Aumenteranno ancora le temperature con l'inizio della nuova settimana tanto che si potranno raggiungere punte di 20°c su parte del Centro-Sud e addirittura qualcosa in più sulle isole maggiori.

Dalla metà della settimana invece possibile drastica inversione di tendenza con temperature in diminuzione per l'irruzione di fredde correnti artiche.