Temperature sotto lo zero in Abruzzo

Assaggio d'inverno in Abruzzo, con temperature scese abbondantemente sotto lo zero questa mattina, secondo quando rilevato dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris'. La più bassa - 9.8 gradi a Piano Aremogna, 1420 metri di quota (rilevata in collaborazione con meteo iserniaemolise), segue Piani di Pezza con - 9.6.

Sull'Altopiano delle Cinquemiglia registrati - 7.7 gradi, a Campo Felice - 7.1, a Rocca di Mezzo - 4.6, e infine L'Aquila Ovest - 2.4, Navelli - 2.1.

L'associazione ha da ieri a disposizione una nuova webcam installata a Campo di Giove (L'Aquila) con inquadratura su Monte Amaro, Tavola Rotonda e Guado di Coccia.