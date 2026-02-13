Tempesta di San Valentino in arrivo: Sud flagellato dal vento

Esondazioni nel Cosentino e raffiche fino a 110 km/h tra Sicilia e Sardegna mentre un nuovo vortice artico punta l’Italia nel weekend.

Il Sud Italia continua a fare i conti con gli effetti di una fase di maltempo che nelle ultime ore ha provocato esondazioni, danni e raffiche di vento di intensità eccezionale. Dalle immagini satellitari è già evidente il nuovo vortice ciclonico in approfondimento sulla Bretagna, alimentato da correnti artiche scese sull’Inghilterra. Il sistema depressionario, entro la fine della giornata, scivolerà verso il Mediterraneo, innescando la perturbazione attesa per il weekend di San Valentino.

Mentre il precedente minimo barico si allontana verso l’Egeo, lasciando residua instabilità su basso Adriatico e Tirreno, resta alta l’attenzione per il vento. Sul Canale di Sardegna, sul Tirreno meridionale e nello Stretto di Sicilia si sono registrate raffiche fino a 110 km/h, con danni diffusi nelle province di Oristano, Cagliari, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro. Centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto per la rimozione di alberi abbattuti, resi instabili da terreni saturi d’acqua dopo precipitazioni persistenti, come nel caso del Cosentino.

Nelle prossime ore è attesa un’attenuazione dei venti, ma i mari resteranno molto agitati, con onde fino a cinque metri sul Tirreno meridionale e nuove mareggiate. La tregua, tuttavia, sarà breve.

Per venerdì, al Nord sono previste nebbie mattutine in pianura e aumento della nuvolosità dal pomeriggio al Nordovest, con piogge serali su Piemonte, bassa Lombardia, Emilia e rovesci in Liguria; neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri. Al Centro iniziale stabilità, con peggioramento serale su Toscana e Lazio. Al Sud ultimi rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria, mentre in Sardegna sono attesi temporali in serata. Temperature in aumento al Centro-Nord, venti in graduale calo.