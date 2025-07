Tempesta in Arrivo: Anticiclone Cede Ecco Dove Scoppieranno I Temporali Subito

Tra mercoledì e giovedì l’anticiclone subirà un temporaneo cedimento provocando temporali sulle Alpi e sulle regioni adriatiche, poi venerdì tornerà a dominare il bel tempo.

Il predominio dell’anticiclone alle basse latitudini europee rimane saldamente in atto tra mercoledì e venerdì, tuttavia il suo margine settentrionale sarà attraversato da correnti atlantiche umide che, in particolare lungo l’arco alpino, potrebbero favorire episodi temporaleschi nel corso di mercoledì.

Nel corso del giovedì, questo impulso instabile lambirà le Alpi e si estenderà verso i Balcani, approfittando di un modesto arretramento dell’anticiclone. Ne deriveranno rovesci e temporali in spostamento dal Triveneto verso le coste del versante adriatico, accompagnati da un generale calo delle temperature. Il ritorno a condizioni più stabili è previsto per venerdì, grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione.

Nel dettaglio:

Mercoledì : al mattino piogge isolate su Alpi orientali, con estensione nel pomeriggio alla pianura veneta e friulana , caratterizzate anche da locali temporali . La dorsale tosco-emiliana potrebbe registrare brevi fenomeni diurni, seguiti da una tregua serale. Il resto del Nord sarà generalmente soleggiato o poco nuvoloso. Il Centro-Sud rimarrà prevalentemente sereno, salvo rovesci di calore pomeridiani sull’ Appennino . Le temperature raggiungeranno punte di 37–38°C nel Tavoliere delle Puglie e in alcune aree interne della Sicilia .

Giovedì : al Nord fenomeni meteorologici concentrati sul Triveneto , con rovesci pomeridiani pedemontani e successivo miglioramento serale. Al Centro-Sud , aumento dell’ instabilità lungo l’ Appennino , con rovesci e temporali intensi tra Lazio, Abruzzo e Basilicata, in parziale estensione alla costa adriatica ma in calo la sera. Il resto della Penisola sarà più soleggiato. Le temperature scenderanno soprattutto sul versante adriatico .

Venerdì: l’anticiclone tornerà a dominare, garantendo una giornata serena e stabile su tutta la Penisola, fatta eccezione per lievi fenomeni variabili nelle zone interne del Sud senza fenomeni significativi .

Fonti meteo nazionali segnalano punte di temperatura fino a 35–36°C al Centro‑Sud durante la settimana, mentre un modello stagionale conferma temperature medie luglio tra 23 e 29°C, con occasionali precipitazioni nelle giornate instabili.

In sintesi, la prima parte della settimana affronta una leggera fase di instabilità tra mercoledì e giovedì, con temporali localizzati al Nordest e lungo l’Adriatico, seguito da un ritorno del bel tempo stabile a partire da venerdì, quando tornerà a prevalere l’alta pressione. Consigliabile chiudere i programmi all’aperto prima di giovedì pomeriggio, soprattutto in montagna e lungo le coste, per evitare improvvisi cambiamenti climatici.