Tempo in peggioramento da metà settimana, piogge in orriva da ovest

Da metà settimana è confermato un graduale peggioramento del tempo sulle regioni occidentali italiane.

L'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo e che ancora influenza la Sardegna, verrà infatti agganciata dal flusso atlantico, che seppur con fatica, tenterà di avanzare verso Est e riuscirà a coinvolgere parte d'Italia richiamando aria umida e mite dai quadranti meridionali.



METEO MERCOLEDI' - Il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni nord-occidentali italiane con le prime piogge tra Piemonte occidentale e Val d'Aosta a ridosso dei rilievi, oltre che in Sardegna dove il tempo continuerà a rimanere instabile con acquazzoni e temporali specie sui versanti orientali. Tra pomeriggio e sera i fenomeni tenderanno ad estendersi a gran parte di Piemonte alla Liguria di Ponente e marginalmente anche alla Lombardia occidentale. Ancora buono il tempo sul resto d'Italia con clima molto mite ovunque, ad eccezione di qualche spunto instabile pomeridiano lungo la dorsale centro-meridionale.

METEO GIOVEDI' - Sarà la giornata più perturbata al Nord Ovest con fenomeni diffusi e anche intensi specie a ridosso dei rilievi piemontesi e sulla Liguria, dove non si escludono temporali anche di forte intensità; maltempo anche in Sardegna con rovesci e temporali specie sul versante orientale dell'Isola; peggiora anche in Sicilia e in parte anche sulle centrali tirreniche con nuvolosità diffusa ma fenomeni più blandi e occasionali; ai margini del peggioramento rimangono i versanti orientali della Penisola.

METEO VENERDI' - L'area depressionaria tenderà ad assorbirsi e il tempo sarà in miglioramento su tutta la Penisola, seppur con nuvolosità residua specie nelle prime ore.

Faranno tuttavia eccezione le Isole maggiori dove il tempo rimarrà instabile con occasione per altri acquazzoni e temporali per gran parte del giorno.

Nel corso del weekend il tempo dovrebbe essere in prevalenza buono e ancora mite