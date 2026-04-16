Temporali insistono al Sud, ma cambia tutto: anticiclone pronto a dominare

Maltempo ancora attivo su alcune regioni meridionali con rovesci e temporali intensi, mentre al Nord e Centro si consolida un graduale miglioramento

Il quadro meteorologico nazionale resta caratterizzato da una instabilità residua, soprattutto al Sud Italia, mentre il vortice responsabile del recente maltempo si sta progressivamente allontanando verso il Nord Africa. Nonostante la sua uscita di scena, gli effetti continuano a farsi sentire, in particolare tra Calabria e Sicilia, dove nelle ultime ore si sono registrati rovesci intensi e locali temporali.

Nelle prime ore della giornata, fenomeni anche di forte intensità hanno interessato il versante ionico calabrese e la Sicilia orientale, con accumuli significativi: nel Reggino si sono superati i 30 millimetri di pioggia, mentre sul settore sudorientale dell’isola, tra Catanese, Siracusano e Ragusano, le precipitazioni hanno localmente oltrepassato i 25 millimetri.

Con il passare delle ore, l’instabilità tende a concentrarsi soprattutto nelle aree interne delle isole maggiori. Nel pomeriggio, infatti, nuovi focolai temporaleschi si sviluppano nell’entroterra della Sardegna, in particolare tra il Cagliaritano e l’area dell’Iglesiente, e nelle zone interne della Sicilia, tra Palermitano e Agrigentino. Si tratta di fenomeni tipicamente diurni, destinati ad attenuarsi gradualmente entro la serata.

Sul resto del Paese si osserva invece un miglioramento più deciso, grazie al rafforzamento dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale. Al Nord, la giornata si apre con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se nel pomeriggio non mancano addensamenti sulle aree alpine e prealpine, con qualche breve rovescio su Prealpi lombarde e Friuli Venezia Giulia, in rapido esaurimento.

Situazione simile al Centro, dove prevalgono condizioni di stabilità, salvo locali annuvolamenti sul versante adriatico e qualche sviluppo temporalesco pomeridiano lungo l’Appennino, con possibili sconfinamenti verso il Lazio centro-meridionale.

Le temperature risultano in generale aumento su tutto il territorio nazionale, mentre i venti si mantengono moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Guardando alle prossime 24 ore, il miglioramento sarà più evidente. Per la giornata di venerdì, si prevede un tempo in larga parte soleggiato al Nord e al Centro, con solo lievi disturbi pomeridiani sui rilievi. Anche al Sud la situazione tenderà a stabilizzarsi, con qualche residua variabilità nelle zone interne appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo.

La tendenza indica dunque un progressivo ritorno a condizioni più stabili, con l’anticiclone pronto a consolidare la sua presenza e a riportare una fase più tipicamente primaverile su gran parte della Penisola.