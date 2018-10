Temporali sulle isole ed in giornata instabilità in intensificazione al Centro-Sud

Da un'area depressionaria centrata sulla Spagna si snoda una perturbazione che con il suo ramo più orientale è ancora in grado di coinvolgere la Sardegna, dove all'alba di martedì sono in azione piogge e temporali.

Colpito principalmente il settore meridionale della regione, dal Cagliaritano all'Oristanese, mentre rimane asciutto il resto dell'isola.

Seppur localizzati altri fenomeni interessando inoltre le coste ioniche di Sicilia e Calabria, provocate da infiltrazioni di correnti umide dal quadrante orientale, in afflusso lungo il bordo inferiore dell'alta pressione posizionata sull'Europa centro-orientale.

Sul resto d'Italia il tempo è invece stabile.

PROSSIME ORE.

In giornata ancora qualche pioggia è attesa sul sud della Sardegna, ma sarà dalla prossima sera/notte che i fenomeni subiranno un'intensificazione, con rovesci e temporali concentrati sul comparto meridionale.

Qualche temporale nel pomeriggio sulle zone interne della Sicilia e qua e là lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, dal settore laziale-abruzzese fino a quello calabrese, in attenuazione in serata.

Tra sera e notte peggiora al Nordovest con le prime piogge in arrivo sul Piemonte per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest.