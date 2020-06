Temporali tra giovedì e venerdì, poi anticiclone con temperature in aumento

La nuova settimana si è aperta con l'alta pressione in fase di rimonta sull'Europa centro-occidentale e sull'Italia ed il tempo che torna a stabilizzarsi su gran parte delle regioni. Rimarrà ancora per qualche giorno un'incognita rappresentata da una certa variabilità su tratti delle zone di montagna, accompagnata anche da qualche rovescio diurno, ma in generale sarà la stabilità a prevalere con temperature in aumento proiettate ormai su valori del tutto estivi. Con il passare dei giorni però l'anticiclone inizierà ad invecchiare e lungo il suo fianco destro si attiverà una blanda circolazione depressionaria, grosso modo all'altezza dell'area carpatico-danubiana, in grado di instabilizzare maggiormente l'atmosfera da giovedì in prossimità delle zone di montagna, specie alpine, innescando rovesci e temporali che culmineranno nelle ore pomeridiane.

METEO ITALIA MERCOLEDÌ.

Al Nord condizioni di variabilità si dal mattino su molte regioni , anche con alcuni piovaschi sull'Emilia Romagna.

In giornata formazione di qualche temporale in prossimità delle zone alpine ed appenniniche, anche forte sul Friuli, in sconfinamento serale alle alte pianure lombardo-venete ed emiliane.

Al Centro nubi sparse al mattino su alta Toscana e regioni adriatiche, soleggiato altrove.

In giornata un po' di variabilità sulla dorsale appenninica con qualche rovescio o breve temporale su alta Toscana e interne abruzzesi, altrove tempo più soleggiato.

Al Sud tempo in prevalenza soleggiato salvo nel pomeriggio la formazione di alcuni annuvolamenti cumuliformi lungo l'Appennino.

Temperature in aumento al Sud.

METEO ITALIA GIOVEDÌ.

Al Nord avvio di giornata discreto, dal pomeriggio frequenti cumuli in prossimità delle Alpi con rovesci e temporali sparsi in attenuazione in serata.

Al Centro in prevalenza soleggiato, salvo al pomeriggio un po' di cumuli in sviluppo lungo l'Appennino associati ad isolati fenomeni sul settore abruzzese, in dissolvimento serale.

Al Sud giornata soleggiata, pur con qualche innocuo annuvolamento diurno lungo l'Appennino.

Temperature stabili o in lieve aumento.

TENDENZA SUCCESSIVA.

A parte un po' di variabilità diurna sulle zone alpine, anche con qualche altro temporale, il tempo sul resto d'Italia si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con temperature piuttosto elevate, in ulteriore aumento su tutta Italia.L'anticiclone continua rinforzarsi e il tempo risulta in prevalenza stabile su quasi tutta Italia.

Anche le temperature sono destinate ad aumentare nel corso della settimana, sia grazie all'azione stabilizzante dell'anticiclone, sia per l'apporto di correnti calde che si innalzeranno dal Nord Africa e convergeranno all'interno dell'area di alta pressione.



Il rialzo termico interessa in una prima fase le regioni settentrionali e quelle centrali, poi coinvolgerà quelle del Sud entro la metà della settimana, al momento ancora alle prese con una residua variabilità. Colonnina dunque proiettata ben oltre i 30°C al Centro-Nord, inizialmente qualche grado in meno al Sud ma in successivo aumento.

METEO TEMPERATURE MERCOLEDÌ.

Poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti al Centro-Nord se non un locale lieve calo sulla Val Padana, qualche grado in più invece al Sud con valori ormai prossimi ai 30°C su Puglia, Materano e Sicilia interna.

METEO TEMPERATURE GIOVEDÌ.

Lieve calo termico al Nord, in presenza di maggiore nuvolosità in sconfinamento dall'arco alpino, valori in rialzo invece al Sud con punte di 32/33°C su Tavoliere delle Puglie, Materano e Catanese.

METEO TEMPERATURE VENERDÌ.

Si intensifica l'afflusso di correnti calde dal Nord Africa e le temperature tendono ad aumentare un po' ovunque.

TENDENZA WEEKEND.

Continuerà ad intensificarsi l'afflusso di aria calda nordafricana nel weekend verso il Mediterraneo centrale e l'Italia e le temperature guadagneranno ulteriori gradi da nord a sud, con punte anche superiori a 35°C sul finire della settimana su alcune aree pianeggianti interne del Sud e della Val Padana.