Tendenza METEO . Il tempo fin sotto il NATALE, tra alta pressione e nuove perturbazioni.

Aria piuttosto fredda di lontane origini polari comincia ad affluire verso il bacino centrale del Mediterraneo con un clima che si preannuncia molto dinamico per l'Italia almeno fino a giovedì-venerdì con pioggia vento e nevicate che potranno anche cadere fino a quote molto basse al Nord.

In un a successiva fase, nell'arco del weekend 14-15, l'arretramento delle correnti fredde verso il comparto atlantico alimenterà un vortice più occidentale che dovrebbe collocarsi sul Regno Unito.

Il Mediterraneo centrale sarà allora raggiunto da un respiro di correnti più miti dal nord Africa in grado di tenere in vita su una parte della Penisola un campo di alta pressione di matrice dinamica.

Giungiamo quindi alla settimana prima del Natale, periodo 16-22 Dicembre che potrebbe essere caratterizzata dalla presenza di questo vortice anglosassone in grado di produrre un treno di perturbazioni destinate a transitare sull'Europa da ovest verso est.

I modelli confermano questa tendenza mostrando proprio per il periodo 16-18 dicembre la propensione ad un maggiore affondo della saccatura atlantica sull'Europa occidentale.

L'ipotesi più accreditata al momento è che possa formarsi un minimo secondario di bassa pressione tra la Spagna e la Francia in grado di coinvolgere l'Italia centro settentrionale in una nuova fase di maltempo.

Il sud resterebbe invece in condizioni semi anticicloniche in un contesto climatico anche piuttosto mite.

Questo minimo sarebbe seguito nel periodo fin sotto il Natale (20-22 dicembre) da una nuova rimonta anticiclonica dinamica sul comparto mediterraneo con tempo più stabile.

Difficile al momento fare delle ipotesi sulla Vigilia di Natale e il Natale ma entro qualche giorno potremo darvi una prima proiezione.