Tendenza Meteo a 15 Giorni: Cambiamenti nell'Andamento Meteo

Periodo 4 - 11 Settembre:

Nel corso della prima decade di settembre, notiamo un'anomalia di geopotenziale negativa tra la Penisola Iberica e l'Atlantico vicino, che favorirà l'ascesa di un promontorio mobile di alta pressione sul Mediterraneo centrale, alimentato da correnti calde nordafricane. In Italia, ci aspettiamo condizioni generalmente stabili e temperature a tratti sopra la media, tipiche dell'estate settembrina. Alcune perturbazioni sono previste all'estremo Sud, influenzate da un flusso più fresco proveniente dai Balcani, che potrebbe generare una circolazione ciclonica al largo della Sicilia. Verso la fine di questo periodo, non escludiamo un aumento della variabilità nelle regioni centro-settentrionali.

Periodo 11 - 18 Settembre:

Nella seconda decade di settembre, le anomalie di geopotenziale positive sembrano interessare il Nord Europa. Questa configurazione potrebbe portare a un periodo più variabile per l'Italia, con l'arrivo in quota di correnti leggermente più fresche da nord. In questo frangente, non escludiamo la formazione di temporali nelle ore centrali del giorno, soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino, così come nelle aree circostanti. Le temperature dovrebbero rimanere nella norma per la stagione.

Periodo 18 - 25 Settembre:

Nella terza decade di settembre, il nostro Paese potrebbe essere influenzato da un flusso di correnti umide mediamente occidentali, con alcune intrusioni di aria fresca dall'Europa nordorientale. Questa situazione porterebbe a condizioni generalmente variabili, con la possibilità di precipitazioni sul Mediterraneo occidentale, alternate a fasi più asciutte. Le temperature dovrebbero rimanere in linea con la media stagionale.

Tendenza per Martedì, 12 Settembre 2023:

Nord: Nel nord ovest, si prevede sereno sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi, mentre sono attese piogge deboli sulle Alpi occidentali e nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Nel nord est, si prevede sereno.

Centro: Sul Tirreno, il cielo sarà sereno, mentre sull'Adriatico, sono previste nuvole sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso e sereno altrove.

Sud: Sul Tirreno, ci aspettiamo sereno, mentre sull'Adriatico, si prevede sereno. Sulle isole maggiori, saranno presenti nuvole sparse con ampie schiarite nelle zone interne sarde e sereno altrove.

Tendenza per Mercoledì, 13 Settembre 2023:

Nord: Nel nord ovest, si prevede sereno sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi, piogge deboli sulle Alpi occidentali e centrali. Nel nord est, ci saranno nuvole sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti e sereno altrove.

Centro: Prevediamo sereno sul Tirreno e sull'Adriatico.

Sud: Sul Tirreno, il tempo sarà sereno, così come sull'Adriatico. Sulle isole maggiori, ci aspettiamo sereno.

Tendenza per Giovedì, 14 Settembre 2023:

Nord: Nel nord ovest, si prevede cielo coperto con pioggia moderata sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi, pioggia debole sulle Alpi occidentali e centrali. Nel nord est, ci saranno piogge deboli sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, e piogge di forte intensità sulle pianure venete. Saranno presenti anche piogge deboli sulle Dolomiti.

Centro: Sul Tirreno, ci aspettiamo sereno sulla capitale e piogge deboli altrove. Sull'Adriatico, previsti nuvole sparse con ampie schiarite sulle dorsali e sereno altrove.

Sud: Sul Tirreno, cielo coperto con pioggia moderata sui litorali, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale campana, e nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, previsti nuvole sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, pioggia moderata sul litorale ionico, sereno sulle Murge, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale molisana, e nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori, piogge di forte intensità sul catanese, sereno sul cagliaritano, pioggia debole su interne siciliane, pioggia moderata sulla zona etnea, e nuvole sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Venerdì, 15 Settembre 2023:

Nord: Nel nord ovest, sono previste nuvole sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure, pioggia debole sulle pianure lombarde e piemontesi, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, e pioggia moderata altrove. Nel nord est, ci aspettiamo piogge di forte intensità sulle pianure emiliane, pioggia debole sulle Dolomiti, e pioggia moderata altrove.

Centro: Sul Tirreno, previste piogge di forte intensità sulla capitale e pioggia moderata altrove. Sull'Adriatico, sono previste nuvole sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvole sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, e pioggia debole sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud: Sul Tirreno, ci aspettiamo nuvole sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, e sereno sulla dorsale calabra. Sull'Adriatico, previsto sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori, piogge di forte intensità sul catanese, sereno sul palermitano e sul cagliaritano, nuvole sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato, 16 Settembre 2023:

Nord: Nel nord-ovest, ci attendiamo cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, mentre altrove vedremo nubi sparse con ampie schiarite. Nella regione nord-est, il tempo sarà prevalentemente sereno, ad eccezione di qualche nuvola sparsa.

Centro: Lungo il versante tirrenico, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con ampie schiarite sui litorali e nelle pianure toscane. Tuttavia, ci aspettiamo piogge deboli nella capitale e sulla dorsale laziale, mentre la dorsale toscana sarà interessata da tempo sereno. Sull'Adriatico, cieli nuvolosi con aperture locali sono previsti sui litorali e sulle subappenniniche, mentre il Gran Sasso vedrà precipitazioni deboli.

Sud: Sul versante tirrenico, le condizioni saranno coperte con piogge deboli sui litorali, mentre altrove si prevedono piogge moderate. Sull'Adriatico, sono attese piogge di forte intensità sul litorale adriatico e nuvole sparse con ampie schiarite sul litorale ionico. Le Murge saranno interessate da piogge deboli, mentre le dorsali molisana e lucana vedranno precipitazioni moderate. Sulle isole maggiori, ci attendiamo piogge di forte intensità sul catanese, tempo sereno sul cagliaritano e piogge deboli nelle zone interne siciliane, mentre altrove vedremo cieli nuvolosi con aperture locali e piogge moderate.

Domenica, 17 Settembre 2023:

Nord: Nel nord-ovest, cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite saranno visibili sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi. Sulle Alpi occidentali, il cielo sarà coperto con piogge deboli, mentre sulle Alpi centrali prevediamo nubi sparse con ampie schiarite. Nel nord-est, le pianure emiliane godranno di sereno, mentre altrove vedremo nuvole sparse con ampie schiarite.

Centro: Lungo il versante tirrenico, cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite saranno osservati sulla capitale e sulla dorsale toscana. Sul versante adriatico, il tempo sarà sereno lungo la dorsale, mentre si prevedono nuvole sparse con ampie schiarite altrove.

Sud: Sul versante tirrenico, condizioni coperte con piogge moderate sui litorali sono previste. Nel complesso, i cieli saranno nuvolosi con aperture locali sulla dorsale campana e nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, vedremo nuvole sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, piogge moderate sul litorale ionico, tempo sereno sulle Murge, nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori, ci attendiamo piogge di forte intensità sul catanese, tempo sereno sul cagliaritano, piogge deboli nelle zone interne siciliane e piogge moderate altrove.

Lunedì, 18 Settembre 2023:

Nord: Nel nord-ovest, vedremo cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite sulla riviera ligure, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure lombarde e piemontesi e coperto con piogge deboli sulle Alpi occidentali. Nel nord-est, si prevedono nuvole sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, tempo sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, e nuvole sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro: Lungo il versante tirrenico, previsto tempo coperto con piogge deboli nella capitale e nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Il resto della regione vedrà cieli sereni. Sull'Adriatico, cielo sereno lungo i litorali e sul Gran Sasso, nuvole sparse con ampie schiarite sulla dorsale e nel resto delle zone.

Sud: Sul versante tirrenico, cieli coperti con piogge deboli sui litorali e tempo sereno sulle pianure. Nelle subappenniniche e sulla dorsale campana, ci attendiamo nuvole sparse con ampie schiarite e coperto con piogge moderate sulla dorsale calabra. Sull'Adriatico, prevediamo tempo sereno sul litorale ionico, nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, cielo coperto con piogge deboli sul catanese, tempo sereno sul palermitano e sul cagliaritano, e nuvole sparse con ampie schiarite nelle altre zone.