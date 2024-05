Tensione al Porto di Giulianova: Carabinieri Costretti a Fermare con Taser e Spray un Aggressore

La tranquillità della zona portuale di Giulianova è stata interrotta da un episodio di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, culminato con l'arresto di un individuo accusato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di perlustrazione, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno affrontato un uomo già sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per il comune. Senza alcun motivo apparente, l'uomo ha iniziato a minacciare i militari presenti nella zona portuale.

Nonostante i tentativi dei carabinieri di calmare la situazione, l'uomo ha continuato ad agire in modo aggressivo, costringendo le forze dell'ordine a utilizzare mezzi di contenimento come il taser e lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. Successivamente, l'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza dell'Arma, su disposizione del Magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Teramo.

Questo mattino, l'arrestato è comparso davanti al Tribunale di Teramo, che ha convalidato l'arresto e ha emesso l'obbligo di presentazione alla Procura Generale nei confronti dell'uomo. La comunità resta in allerta mentre le autorità cercano di mantenere l'ordine e la sicurezza nella zona.