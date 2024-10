Tensione nel carcere: scoperti nuovi cellulari durante la protesta dei detenuti

Protesta dei detenuti a Sulmona, sequestrati altri cellulari durante controlli; nel mirino l'area sanitaria del carcere.

Il clima all'interno del carcere di massima sicurezza di Sulmona continua a essere teso. Un nuovo episodio di protesta ha coinvolto i detenuti, che hanno manifestato il loro malcontento battendo pentole e lanciando stoviglie contro le inferriate delle loro celle. Parallelamente, la polizia penitenziaria ha sequestrato altri tre telefonini nascosti dai reclusi durante una serie di perquisizioni effettuate in tutta la struttura.

Le organizzazioni sindacali denunciano nuovamente la difficile condizione all'interno del penitenziario peligno, dove il problema della presenza di cellulari illeciti si fa sempre più preoccupante. Con l'ultimo sequestro, il numero di telefonini rinvenuti dall'inizio dell'anno ha raggiunto quota 50, molti dei quali scoperti non solo nelle celle, ma anche in luoghi come i bagni e il cortile, spesso accompagnati dal ritrovamento di droga.

Tra il 2022 e il 2023, i sequestri avevano già toccato quota venti, alcuni dei quali coinvolgevano persino un agente di polizia penitenziaria, arrestato dopo essere stato trovato in possesso di tre dispositivi mobili. L'ingresso illegale di questi oggetti proibiti nel carcere rimane una delle principali criticità, a cui si aggiunge l'aumento delle richieste di visite mediche esterne o di ricoveri ospedalieri da parte dei detenuti, anche in casi clinici che potrebbero essere trattati all'interno della struttura.

La protesta di oggi, chiamata “battitura”, ha coinvolto un gruppo di detenuti che ha espresso il proprio dissenso scagliando pentole e altri oggetti contro le sbarre, concentrando il loro malcontento verso l'area sanitaria del carcere. Secondo quanto riferito, la richiesta di cure mediche fuori dal penitenziario è in crescita, con molti detenuti che cercano di ottenere trasferimenti ospedalieri anche in assenza di gravi condizioni di salute.

Le autorità penitenziarie sono state costrette a intensificare i controlli all'interno del carcere per arginare il fenomeno del traffico di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, una situazione che si è acutizzata negli ultimi mesi e che contribuisce ad alimentare il clima di tensione tra i detenuti. La sicurezza interna è messa a dura prova da queste continue violazioni, che rendono ancora più difficile la gestione di un contesto già di per sé complesso, come quello delle carceri di massima sicurezza.

Il ritrovamento dei cellulari e la protesta odierna sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie che sottolineano la necessità di un'azione più incisiva per risolvere le problematiche interne del carcere di Sulmona, che continua a essere teatro di episodi di insubordinazione e traffici illeciti.