Tensioni alle stelle: primo attacco ucraino in Russia con missili Usa, Mosca avverte Washington

Fonti russe non ufficiali riportano il primo attacco ucraino contro il territorio russo, con missili americani Himars che avrebbero colpito un sistema di difesa antiaerea nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. La notizia arriva mentre il clima tra Mosca e Washington è rovente, con la Russia che mette in guardia gli Stati Uniti da "errori fatali".

Attacco con missili Himars

Secondo il canale Telegram russo Dva Majora, specializzato in questioni militari, missili Himars forniti dagli Stati Uniti avrebbero preso di mira una postazione di missili S-300 e S-400 a Belgorod. Non si segnalano vittime tra i soldati russi, ma l'attacco avrebbe provocato danni a una base militare e a un deposito di armi pesanti.

Le immagini dell'attacco

Dva Majora ha pubblicato foto che mostrano mezzi militari in fiamme e una colonna di fumo alzarsi nel cielo. Un altro canale russo, Astra, ha confermato l'attacco, precisando che avrebbe colpito anche un deposito di munizioni.

Manca la conferma ufficiale

Al momento, le notizie sull'attacco non hanno trovato conferma ufficiale da parte di Mosca o Kiev. In precedenza, il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, aveva reso noto un'esplosione in un deposito di munizioni nella stessa zona, causando un morto e tre feriti, ma senza precisarne le cause.

Mosca avverte Washington

L'attacco arriva in un momento di alta tensione tra Russia e Stati Uniti. Il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, ha accusato Washington di un atteggiamento "irresponsabile" e ha ammonito gli americani a non commettere "errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali".

Un'escalation pericolosa?

L'utilizzo di missili americani da parte dell'Ucraina rappresenta un'escalation significativa nel conflitto, e potrebbe incrinare ulteriormente i già fragili rapporti tra le potenze nucleari. Si teme che l'attacco possa provocare una reazione dura da parte della Russia, con il rischio di un ulteriore inasprimento del conflitto.