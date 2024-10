Tenta di rubare oltre 2mila euro di formaggi, arrestato un 26enne

Un giovane della provincia di Chieti cerca di eludere le casse di un supermercato, bloccato dagli addetti e dai carabinieri.

Rapina impropria al supermercato: 26enne arrestato per furto di formaggi a Montesilvano

Un 26enne originario della provincia di Chieti è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montesilvano con l'accusa di rapina impropria, dopo un tentato furto avvenuto all'interno del supermercato Conad presso l’Iper di Montesilvano. L’episodio risale a pochi giorni fa, quando il giovane ha iniziato a girare tra gli scaffali del reparto formaggi e salumi, attirando l'attenzione degli addetti alla vigilanza per il suo comportamento sospetto.

L’uomo, con fare furtivo, ha iniziato a riempire il carrello con una quantità esagerata di formaggi di vario tipo, fino a raggiungere un valore di oltre 2mila euro. Insospettito da questo atteggiamento anomalo, un vigilante ha deciso di seguirlo attentamente, monitorando ogni suo movimento. Quando il giovane ha cercato di evitare le casse, dirigendosi direttamente verso l'uscita del supermercato, la sicurezza è intervenuta.

Il 26enne ha tentato di eludere il sistema di controllo utilizzando uno scanner per aprire il varco, ma è stato immediatamente bloccato dagli addetti alla sicurezza. Invece di giustificare il suo comportamento o collaborare, l'uomo ha reagito violentemente, cercando di sottrarsi alla presa degli agenti. Ha iniziato a inveire contro i vigilanti, tentando una fuga disperata.

La situazione è stata rapidamente gestita grazie all'intervento dei carabinieri, che hanno provveduto a bloccare e arrestare il ladro. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, è stato ammanettato e condotto presso il carcere di San Donato, su ordine del magistrato di turno della Procura di Pescara.

L'episodio ha destato particolare clamore, non solo per il valore della merce sottratta, ma anche per la dinamica dell'accaduto. Il furto di formaggi per una cifra così ingente non è certo un evento quotidiano, e il fatto che il giovane abbia tentato di utilizzare mezzi ingegnosi per evitare il pagamento ha reso la vicenda ancora più particolare. Fortunatamente, grazie alla prontezza del personale di sorveglianza e al rapido intervento delle forze dell'ordine, l'episodio si è concluso senza gravi conseguenze.

Questa vicenda mette nuovamente in evidenza l’importanza della vigilanza all'interno dei grandi centri commerciali, dove i tentativi di furto, spesso ben organizzati, sono sempre più frequenti. La collaborazione tra il personale di sicurezza e le forze dell'ordine risulta fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire episodi simili.

L’arresto del 26enne, che ora dovrà rispondere dell’accusa di rapina impropria, rappresenta un ulteriore esempio di come la criminalità legata a piccoli furti nei supermercati possa degenerare in situazioni più gravi quando la violenza e la fuga diventano le risposte dei colpevoli.