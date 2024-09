Tenta di sfuggire al posto di blocco: arrestati dopo un inseguimento

Due uomini fermati dai carabinieri dopo una fuga a bordo di un'auto e un successivo tentativo di fuga a piedi.

Ieri sera, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) ha arrestato due uomini che hanno tentato di eludere un posto di blocco. Il conducente, un 37enne del luogo, alla vista dei militari ha deciso di non fermarsi, accelerando e cercando di evitare il controllo. Nonostante il tentativo di fuga, l'auto è stata rapidamente inseguita e bloccata dagli agenti dell’Arma.

A bordo del veicolo si trovava anche un 31enne straniero, senza fissa dimora, che ha cercato di proseguire la fuga scendendo dall'auto in movimento e tentando di allontanarsi a piedi. Tuttavia, la sua fuga è stata di breve durata, poiché i carabinieri lo hanno subito intercettato e fermato. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è iniziato nel quartiere San Francesco, dove il posto di blocco era stato predisposto per un normale controllo del traffico. La fuga si è conclusa nei pressi del centro cittadino, dove i due, ormai senza via di scampo, sono stati costretti a fermarsi. Dopo aver bloccato il veicolo, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione dell’abitacolo, trovando un coltello a serramanico, successivamente sequestrato.

Il 37enne, oltre all'accusa di resistenza, è stato denunciato anche per porto abusivo di arma. Il pubblico ministero ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Lo straniero, invece, è stato trattenuto in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

L’operazione ha evidenziato l’importanza dei controlli stradali per la sicurezza del territorio e ha portato alla luce una situazione di pericolo potenziale, scongiurata dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.