Tentano di truffare un'anziana fingendosi carabinieri, ma vengono smascherati

Anziana smaschera finti carabinieri, individuati e denunciati dopo un anno di indagini

Circa un anno fa, una donna di 75 anni è stata protagonista di una tentata truffa telefonica a Spoltore, nella provincia di Pescara. Due uomini, un 23enne e un 39enne di origini napoletane, si finsero carabinieri cercando di ingannarla con il racconto di un finto incidente stradale. Tuttavia, la donna, insospettita, non è caduta nel tranello e ha subito contattato le vere forze dell'ordine, permettendo l’avvio di un’indagine che ha portato alla denuncia dei due truffatori.

I fatti risalgono al 3 ottobre 2023, quando l'anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per maresciallo dei carabinieri. Il falso militare le ha raccontato che suo genero era stato coinvolto in un incidente in cui una ragazza era rimasta ferita. Per risolvere rapidamente la situazione, il truffatore ha chiesto alla donna una somma di denaro o, in alternativa, oggetti in oro. La vittima, però, non si è lasciata convincere, consapevole che i carabinieri non chiedono mai soldi o beni preziosi. Senza esitare, ha chiuso la telefonata e ha avvisato i veri carabinieri della caserma di Spoltore.

Grazie alla prontezza della donna, sono subito partite le indagini, durate circa un anno. I militari hanno analizzato attentamente i filmati di videosorveglianza e incrociato i dati provenienti dai tabulati telefonici, riuscendo infine a identificare i due responsabili. Entrambi i truffatori, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati. Le indagini hanno confermato che si tratta di un 39enne e un 23enne, entrambi provenienti da Napoli, con precedenti per reati simili.

Questa vicenda rappresenta solo uno degli innumerevoli tentativi di truffa che prendono di mira soprattutto gli anziani, spesso ritenuti vittime più vulnerabili. La tecnica utilizzata, chiamata truffa del finto incidente, è una delle più diffuse e pericolose. In questi casi, i malintenzionati fanno leva sulla paura e sull'urgenza della situazione, facendo credere alla vittima che un familiare sia in difficoltà e che l’unico modo per aiutarlo sia consegnare denaro o oggetti di valore.

I carabinieri ricordano l'importanza di non fidarsi di richieste simili e di non consegnare mai denaro o gioielli a persone sconosciute. Le forze dell'ordine non richiedono mai pagamenti in contanti o oggetti preziosi per risolvere questioni legali. In caso di sospetti, è sempre consigliabile chiamare immediatamente il 112 per verificare l’autenticità della richiesta.

Questa vicenda si conclude positivamente grazie alla prontezza e alla lucidità dell'anziana, che ha evitato di diventare vittima di una truffa ben orchestrata. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine è cruciale per contrastare questo tipo di reati, che purtroppo continuano a colpire numerosi anziani in tutta Italia.