Tentato Omicidio: La Procura Ordina una Perizia Balistica sul Fucile Usato nell'Aggressione

La Procura della Repubblica di Teramo ha avviato una consulenza balistica per analizzare l'arma utilizzata nel tentato omicidio che ha scosso Giulianova martedì scorso. Il protagonista dell'aggressione è Nicola Dell'Orso, un pensionato 70enne e operaio in pensione senza precedenti penali, attualmente detenuto con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate ai danni della moglie, Giovanna Di Bonaventura, 64 anni.

L'episodio ha avuto luogo nella loro residenza di via Prato a Giulianova, dove una lite improvvisa tra i coniugi è sfociata nell'uso di un fucile legalmente detenuto da parte di Dell'Orso. Le testimonianze della vittima e dei vicini di casa, che sono intervenuti per fermare l'uomo, indicano che la discussione potrebbe essere stata scatenata da motivi di gelosia da parte del pensionato.

La perizia balistica, ordinata dalla Procura, si prefigge di fornire ulteriori dettagli sull'arma da fuoco utilizzata durante l'aggressione, al fine di approfondire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali circostanze aggravanti.

Il 70enne è attualmente detenuto, in attesa delle indagini in corso e dell'esito della consulenza balistica. La comunità locale resta in apprensione mentre la giustizia cerca di fare luce su questo drammatico tentato omicidio avvenuto nel cuore di Giulianova.