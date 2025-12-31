Cronaca

Teramo dice no ai botti: ordinanza del sindaco fino all’Epifania inclusa

Cronaca
Teramo (TE)
31 Dicembre 2025   11:13  

Stop a petardi e fuochi artificiali su tutto il territorio comunale: il provvedimento tutela sicurezza pubblica, persone fragili e animali durante festività e celebrazioni

Anche per le festività di fine anno il Comune di Teramo conferma il divieto di utilizzo dei botti. Con una ordinanza sindacale, l’amministrazione ha disposto lo stop a petardi, razzi e fuochi artificiali, compresi quelli di libera vendita, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno.

Il provvedimento entrerà in vigore da mezzogiorno di domani e resterà valido fino alla mezzanotte del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, estendendosi all’intero territorio comunale. Il divieto riguarda sia i luoghi pubblici sia le aree private dalle quali possano derivare effetti o ricadute in spazi frequentati dal pubblico.

La scelta, già adottata negli anni precedenti, mira a limitare al massimo l’uso di materiali esplodenti, considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana. In particolare, l’ordinanza è finalizzata alla tutela dell’incolumità pubblica e dell’integrità psicofisica delle persone più fragili, come bambini, anziani, ammalati e degenti ospedalieri, oltre alla salvaguardia degli animali, spesso spaventati dai forti rumori.

Il sindaco Gianguido D'Alberto rinnova l’invito al senso civico e alla responsabilità individuale, chiedendo ai cittadini di rispettare le disposizioni previste dall’ordinanza. L’obiettivo dichiarato è consentire a tutta la comunità di vivere le festività in un clima di sicurezza, rispetto delle regole e attenzione reciproca, riducendo al minimo i rischi legati a comportamenti potenzialmente dannosi.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy