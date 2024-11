Teramo, donna accoltellata in strada: paura e primi sospetti sull'aggressore

Una donna di 51 anni è stata accoltellata in via Pannella. Prognosi di 10 giorni dopo un'operazione d'urgenza per estrarre la lama.

Una drammatica aggressione ha scosso la città di Teramo nella tarda mattinata, dove una donna di 51 anni di origine straniera è stata ferita gravemente da un colpo di coltello. L'attacco è avvenuto in via Pannella, luogo che si è rapidamente riempito di curiosi e forze dell'ordine. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata colpita all'addome con un solo fendente. Durante l'intervento chirurgico, i medici hanno provveduto a rimuovere un frammento della lama, rimasta conficcata vicino al fegato. Fortunatamente, non sono stati toccati organi vitali, rendendo possibile il successo dell'operazione.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Teramo, che stanno esaminando diverse piste, concentrandosi su una possibile motivazione passionale. I primi sospetti sembrano dirigersi verso un uomo con cui la donna potrebbe aver avuto un legame o un confronto.

Dopo l'intervento, la 51enne è stata dimessa in serata con una prognosi di dieci giorni. L'accaduto ha destato forte preoccupazione tra i residenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle zone urbane e sulla necessità di una rapida identificazione dell'aggressore.

La comunità attende ulteriori dettagli dalle forze dell'ordine, mentre si intensificano le misure per garantire la sicurezza e fare chiarezza su questo preoccupante evento.