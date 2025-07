Teramo sotto choc: colpo fallito, arrestato latitante calabrese in 24 ore!

Dopo 24 ore di ricerche, la Squadra Mobile di Teramo arresta un 37enne calabrese latitante, identificato tramite videosorveglianza, con pistola replica e indumenti sequestrati.

La tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, avvenuta sabato 12 luglio, ha visto un rapido epilogo grazie alla pronta reazione della Squadra Mobile di Teramo, che ha individuato e fermato il presunto responsabile nel Comune di Crognaleto in sole 24 ore.

Si tratta di un 37enne calabrese originario della provincia di Cosenza, già destinatario di due mandati di cattura per reati simili e latitante da circa un mese, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di presenza nella sua città di residenza.

Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e all’incrocio con banche dati, gli agenti hanno concentrato le indagini sull’uomo, scoprendo il suo nascondiglio a Crognaleto. Domenica mattina, dopo un appostamento, lo hanno visto uscire da un’abitazione a bordo di un’auto: bloccato come passeggero, è stato immediatamente fermato. Il conducente, un altro cittadino italiano, è ora sotto accertamenti.

Le perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno permesso di sequestrare materiali compatibili con la rapina: nastro adesivo, fascette, scontrino e scatola di una replica di pistola semiautomatica, infine abiti analoghi a quelli indossati al momento del tentato colpo. La felpa utilizzata è stata ritrovata sotto un ponte a Villa Ripa, come indicato dall’arrestato .

Il 37enne è stato tratto in arresto sia in esecuzione dei due mandati di cattura emessi dalla Calabria, sia per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (flagranza), ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo.