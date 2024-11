Teramo, violenza in piazza: uomo picchia autista dell'autobus, donna aggredisce carabinieri

Un episodio di violenza in pieno giorno ha scosso piazza Garibaldi a Teramo. Un uomo, frustrato dal ritardo di un autobus, ha aggredito il conducente, colpendolo con due pugni. Dopo l'attacco, l'aggressore è fuggito, ma è stato prontamente individuato e denunciato dalle forze dell'ordine.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio, quando l’autista di un autobus TUA, impegnato sulla consueta corsa, è stato aggredito per motivi legati ai tempi di attesa. L'uomo, visibilmente alterato, ha fatto delle rimostranze verbali, prima di passare ai fatti, colpendo l'autista con due pugni. L’autista, sconvolto, ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso a causa dei danni fisici riportati durante l’aggressione. Subito dopo l’incidente, i carabinieri della Compagnia di Teramo si sono attivati per raccogliere le testimonianze e, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a identificare rapidamente l'aggressore. L’uomo, oltre alla denuncia, sarà anche sottoposto a una proposta per una misura di prevenzione.

Sempre in piazza Garibaldi, ma poco dopo, un altro episodio di violenza ha coinvolto una donna in stato di ebrezza. La donna stava danneggiando un locale e, alla vista dei carabinieri arrivati sul posto, ha reagito in modo violento. Ha aggredito i militari con calci, sputi e morsi, tentando di ostacolare il loro intervento. Nonostante la resistenza, i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a bloccarla, ma non senza riportare ferite. Entrambi i militari sono stati curati, con lesioni che sono state giudicate guaribili in un massimo di cinque giorni. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e dovrà rispondere delle sue azioni in tribunale.

Questi episodi di violenza e aggressività in pieno centro fanno riflettere sulle crescenti tensioni sociali che, purtroppo, si riflettono anche in comportamenti violenti e fuori controllo.