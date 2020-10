Terremoto: Conte, anche Recovery Fund per ricostruzione il 23 ottobre incontro con i sindaci

"Sicuramente il progetto di ricostruzione e alcune sue specifiche articolazioni possono rientrare nel Recovery Fund. Il 23 ottobre incontrerò tutti i sindaci del sisma del 2009. Qualche settimana fa ho incontrato quelli del sisma del 2016. Continuiamo a lavorare. La ricostruzione è un percorso lungo. Adesso abbiamo trovato la strada, abbiamo introdotto varie norme che sbloccano la burocrazia". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Teramo.

"Dobbiamo consentire a queste comunità di poter ripartire - aggiunge - Alcune di queste devono contrastare anche il rischio della dispersione. La ricostruzione deve essere quanto più rapida possibile, per rilanciare efficacemente sul piano economico e sociale questi territori, per dare un futuro ai giovani che sono qui, altrimenti andranno tutti via. Ricostruire benissimo ma tra 20 anni non serve a nulla e a nessuno. Lo dobbiamo fare nei prossimi anni". Il premier ha incontrato il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, e Gianguido D'Alberto, presidente Anci Abruzzo e sindaco di Teramo

Legnini,su ricostruzione piena sintonia con Conte

"Con il Presidente Conte abbiamo riscontrato anche oggi piena sintonia sui grandi temi della ricostruzione e i provvedimenti recenti del Governo ne costituiscono riprova. Abbiamo infatti rinnovato piena condivisione degli obiettivi e degli strumenti per realizzarli". "Dopo i notevoli cambiamenti che abbiamo prodotto sulla semplificazione , ci attendiamo ulteriori passi dalla conversione del Decreto di agosto, che questa notte è stato licenziato in Commissione e domani approderà nell'aula del Senato, soprattutto sulla stabilizzazione e rafforzamento degli organici del personale tecnico ed amministrativo. Con la prossima legge di bilancio sarà necessario trovare soluzione al terzo pilastro del processo ricostruttivo : quello dello sviluppo e del rilancio dei territori colpiti dai sisma . Insomma, un incontro fruttuoso nel contesto di una giornata molto positiva a conclusione del terzo forum del Gran Sasso".

Marsilio,con Conte parlato traforo e ricostruzione Traforo, ricostruzione, coronavirus, ricovero fund: diversi i temi al centro dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, che si sono confrontati per alcuni minuti a margine del terzo Forum del Gran Sasso all'Università di Teramo. "Ho avuto l'occasione di rappresentargli una serie di questioni - dice Marsilio al termine dell'incontro - Abbiamo parlato del traforo, abbiamo parlato di ricostruzione, dandoci appuntamento al 23 quando incontrerà anche i sindaci del cratere aquilano e potremo fare anche una discussione più complessiva visto che è ancora in corso la discussione in parlamento sul decreto Agosto e quindi avremo testi definitivi su cui fare un punto della situazione più concreto". "Abbiamo parlato della temuta e temibile seconda ondata di contagi - aggiunge - Sul Recovery fund il premier ci ha stimolato a definire il lavoro ed è ciò che stiamo facendo. Faremo una rapida operazione di scrematura e selezione per portare all'attenzione del Governo i progetti che siano più congrui rispetto alle linee guida e anche più velocemente cantierabili".