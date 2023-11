Terremoto: L'Università prima resta aperta, ma poi chiude per le scosse…

A seguito delle due scosse di terremoto che si sono registrate in data 22 novembre 2023 nell'area dell'Aquila, gli edifici universitari sono stati evacuati come da protocollo.

L’evacuazione è stata regolare senza alcuna criticità e in tempi rapidissimi.

Successivamente sono state effettuate le verifiche in tutti gli edifici che non hanno riscontrato nessun danno o criticità.

Nella giornata di domani, giovedì 23 novembre 2023, l'Ateneo sarà aperto e le attività di ricerca, didattiche e amministrative si svolgeranno in maniera regolare.

*** AGGIORNAMENTO ***

Al momento il post dell'Università è stato cancellato, rimaniamo in attesa di ulteriori conferme

Sospensione di tutta l’attività didattica dell’ giovedì //.

A seguito degli eventi sismici nella zona dell’Aquila, a titolo precauzionale, l’attività didattica è sospesa per il giorno giovedì 23 novembre 2023.

Le attività di ricerca e amministrative si svolgeranno in maniera regolare.