Terremoto di magnitudo 5.1 tra Romagna e Toscana: Marradi (Firenze) colpita

"La scossa sismica, avvertita anche in città come Forlì, Bologna e Firenze, crea preoccupazione nelle zone colpite dalle recenti alluvioni, con il presidente Mattarella atteso oggi per esprimere solidarietà."

Nel cuore dell'Italia, una scossa sismica di magnitudo 5.1 ha scosso le regioni della Romagna e della Toscana alle prime luci dell'alba, con epicentro situato a Marradi, nella provincia di Firenze. La popolazione, sorpresa dal terremoto, è scesa in strada anche in località come Faenza, nella provincia di Ravenna. La scossa ha avuto una portata così intensa da essere avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni, innescando un legittimo timore tra i residenti.

L'evento sismico, che ha destato grande preoccupazione in tutta la regione, ha interessato ampie zone della Romagna, tra cui Forlì, e ha fatto sentire il suo brusio anche nelle città di Bologna e Firenze.

Oggi, nonostante l'emergenza sismica, è prevista l'importante visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Forlì, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. La sua presenza in queste zone colpite dalle devastanti alluvioni del mese di maggio è un segno di vicinanza e solidarietà alle comunità locali. La valle del Lamone, che ospita Marradi, è stata una delle aree maggiormente colpite da quelle tragiche inondazioni.

La scossa principale, avvenuta alle 5.10, di iniziale magnitudo 5.1 e successivamente corretta a 4.8, è stata preceduta da un sisma di magnitudo 3.3 alle 4.38 e seguita da altre scosse minori fino a 2.5. L'epicentro è stato individuato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 8 chilometri e a soli 3 chilometri a sud ovest di Marradi, piccola cittadina in Romagna situata nella provincia di Firenze. Questa zona è ancora segnata dalle ferite delle alluvioni di maggio, che hanno causato ingenti danni alle comunità locali.