Terribile incidente sulle strisce pedonali: giovane muore investita da un'80enne su un SUV

Una donna di 30 anni perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un 80enne a Manoppello, tragedia sulle strade abruzzesi.

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Manoppello, precisamente nella zona dello Scalo, dove una donna di 30 anni, Valentina Dante, ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale. La giovane stava attraversando le strisce pedonali in via XX Settembre, nei pressi del ponte Arabona, quando è stata investita da un SUV Audi Q3, guidato da un uomo di 80 anni, residente a Scafa.

Nonostante i tempestivi soccorsi, l'intervento del 118 non è stato sufficiente a salvare la vita della vittima. L'ambulanza medicalizzata è giunta sul luogo dell'incidente poco dopo l'accaduto, ma, al fine di garantire un intervento più rapido, è stato attivato anche l'elisoccorso proveniente da Pescara. Tuttavia, i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal conducente, l'80enne ha affermato di non essersi accorto dell'impatto, e non è chiaro se la visibilità fosse compromessa o se ci fossero altri fattori che abbiano influito sulla sua percezione della situazione. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno sollevato l'auto per liberare il corpo della donna, che era rimasta incastrata sotto il veicolo.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Questo episodio giunge a pochi giorni di distanza dalla tragica morte di Sofia Di Dalmazi, una quindicenne investita a Pescara mentre attraversava la strada vicino alla sua scuola, un altro incidente che ha scosso profondamente la comunità abruzzese.

Le indagini continueranno per chiarire le cause di questo drammatico accaduto, ma la comunità di Manoppello e tutta la regione piangono la prematura scomparsa di una giovane vita, con l'auspicio che queste tragedie possano sensibilizzare ancora di più sulla sicurezza stradale.