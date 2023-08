Terrore sul Lungomare Abruzzese: Bambina Ferita da un Possibile Lupo sul Lungomare di San Salvo

Un nuovo caso di aggressione da parte di un animale, sospettato di essere un lupo o un canide, ha scosso la località balneare di San Salvo. La vittima è una bambina campana di 11 anni, che stava trascorrendo le vacanze in Abruzzo. L'incidente è l'ultimo in una serie di episodi simili che hanno colpito il litorale nel Vastese dall'inizio dell'estate. L'undicenne è stata morsa alle cosce e ha subito delle lesioni considerate guaribili in circa dieci giorni. È stata prontamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vasto, dove è stata medicata.

La sindaca di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha espresso il suo dispiacere per l'aggressione e ha sottolineato l'importanza di affrontare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti. Questo tipo di aggressioni, presumibilmente causate da lupi o canidi, è già avvenuto in passato lungo il lungomare di Vasto, rendendo evidente la necessità di adottare misure preventive e risolutive.

L'undicesimo caso di aggressione da parte di un lupo o canide in questa zona ha spinto il sindaco a prendere provvedimenti immediati. Ha inviato una comunicazione e richiesta di intervento al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al presidente del Parco Nazionale della Maiella, all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, alla Polizia Provinciale di Chieti, al Comando dei Carabinieri Forestali della Stazione di Vasto, all'Ufficio circondariale marittimo di Vasto e al Servizio veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

L'appello alle autorità competenti è chiaro: è necessario intraprendere azioni immediate per affrontare questa problematica e garantire la sicurezza delle persone. La sindaca ha sottolineato l'urgenza di adottare misure che evitino ulteriori rischi per l'incolumità delle persone.