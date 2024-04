Terrorismo: blitz dei carabinieri a Fresagrandinaria, indagato un tunisino

I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno effettuato un blitz questa mattina a Fresagrandinaria, piccolo comune in provincia di Chieti, nell'abitazione di un uomo tunisino sospettato di terrorismo internazionale di matrice islamica.

Nel corso dell'operazione, i militari hanno perquisito la casa dell'uomo alla ricerca di prove utili alle indagini. La presenza dei carabinieri, con le sirene spiegate e i lampeggianti accesi, ha destato notevole apprensione tra i residenti.

Al termine della perquisizione, il tunisino è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto in caserma per essere interrogato.

Ancora non si hanno dettagli sulle accuse che pendono nei suoi confronti, ma l'operazione testimonia l'alto livello di attenzione delle forze dell'ordine nella lotta al terrorismo.

L'episodio ha scosso la tranquilla comunità di Fresagrandinaria, dove l'uomo tunisino viveva da tempo. Le indagini sono in corso per accertare le sue eventuali responsabilità e per fare luce su una rete di possibili contatti con ambienti radicali.