Terrorismo e web, arresto shock: manuali per armi e attentati online

Operazione della Polizia a L’Aquila: smantellata rete virtuale legata a propaganda estremista e istruzioni pericolose diffuse attraverso piattaforme digitali e strumenti tecnologici avanzati

Indagine antiterrorismo porta all’arresto di un uomo accusato di diffondere contenuti violenti e tecniche illegali per la costruzione di armi ed esplosivi

Blitz della Polizia di Stato a L’Aquila nell’ambito dell’operazione “Paint It Black”, che ha portato all’arresto di un cittadino italiano residente in provincia di Teramo, accusato di addestramento con finalità di terrorismo e apologia di reato aggravata. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dal personale della Digos, con il supporto del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica dell’Abruzzo e delle strutture centrali impegnate nel contrasto all’estremismo interno.

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale Antiterrorismo dell’Aquila, hanno fatto emergere un quadro ritenuto particolarmente grave: l’indagato, vicino ad ambienti anarco-primitivisti e accelerazionisti, avrebbe utilizzato piattaforme digitali per diffondere contenuti e istruzioni legate alla costruzione di armi artigianali, munizioni ed esplosivi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo pubblicava veri e propri manuali operativi, contenenti indicazioni dettagliate per la realizzazione domestica di pistole e fucili, anche attraverso l’uso di stampanti 3D, oltre a fornire suggerimenti per la preparazione di materiali esplosivi destinati ad azioni di sabotaggio o violenza.

Le pubblicazioni sarebbero state accompagnate da contenuti propagandistici e immagini esplicite, con riferimenti a possibili obiettivi, tra cui infrastrutture strategiche e realtà economiche internazionali. Gli inquirenti evidenziano anche attività di istigazione a compiere attentati contro centri nevralgici della vita civile.

Nel materiale diffuso online, l’indagato avrebbe inoltre esaltato figure simbolo dell’anarco-primitivismo, come Theodore Kaczynski, indicandole come modello di riferimento e incitando alla ribellione contro il sistema tecnologico e democratico contemporaneo.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di monitoraggio delle minacce legate alla radicalizzazione online, fenomeno considerato in crescita dalle autorità, soprattutto per la capacità di diffusione attraverso strumenti digitali e reti globali.