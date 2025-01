Tex torna nel 2025: Scoperte sorprendenti e nuovi alleati nel western Bonelli

Un emozionante viaggio tra vecchi alleati, nuovi volti e battaglie senza tregua: le novità del leggendario West vi lasceranno senza fiato!

Tex Willer, l’iconico eroe della Sergio Bonelli Editore, si prepara a intraprendere un nuovo anno di sfide e avventure, aprendo la strada all’attesissima stagione 2025 degli Eroi Bonelli. Tra piste polverose e misteri intricati, il celebre ranger sarà protagonista di storie indimenticabili che lo porteranno ancora una volta a confrontarsi con pericoli e nemici implacabili.

L'anno si aprirà con un'avventura mozzafiato ambientata a San Francisco, dove Tex incontrerà un altro personaggio figlio della mente geniale di Gianluigi Bonelli: il raffinato detective Rick Master, accompagnato dal suo fidato assistente giapponese, Yoko. Insieme si troveranno ad affrontare una potente e oscura società segreta, in una narrazione ricca di colpi di scena e azione serrata.

A gennaio, le nebbie della città californiana faranno da sfondo anche al nuovo Magazine dedicato al ranger. Qui, l’attenzione si concentrerà su Tom Devlin, mentre Tex e i suoi pards affronteranno avversari temibili, tra cui il feroce desperado Escorpión e una banda di figure mostruose.

Tra i nuovi volti del 2025 spiccano il coraggioso cowboy di colore John Ware e un affascinante quanto sfrontato cacciatore di guai, entrambi pronti a lasciare il segno in avventure dal ritmo serrato. Il Texone di Stefano Biglia presenterà le loro storie, ricche di humor e azione.

Le uscite a colori in formato “alla francese” esploreranno le leggende più oscure del folklore messicano. Un incontro ravvicinato con il terrificante Charro Negro, il fantasma con il volto di teschio, e la fiera guerriera apache Lozen, sorella di Victorio, promettono di emozionare anche i lettori più esigenti.

Non mancherà la serie parallela Tex Willer, che accompagnerà i lettori in nuove imprese del giovane Tex. Dopo aver salvato Kit Carson dai Piutes, Tex affronterà una lunga avventura da ranger al fianco di Arkansas Joe, dirigendosi verso il Messico per salvare Tesah dalle grinfie dei seguaci del dio azteco Xipe. Inoltre, in un inseguimento mozzafiato, si ritroverà faccia a faccia con Mefisto e sua sorella Lily, destinati a diventare figure chiave nel suo futuro.

Un’avventura speciale attende anche Kit Carson e la determinata agente Pinkerton Kate Warne, mentre svelano complotti sudisti orchestrati dalla Reynolds Gang in un numero carico di tensione e mistero.

E le sorprese non finiscono qui: i prossimi dodici mesi riserveranno ancora molte storie da scoprire, pronte a stupire e affascinare il fedele pubblico di Tex.

1 - 3 tavola di Carlos Gomez, colori di Laura Piazza

4 -7 disegni di Michele Benevento.

8 - 10 tavola di Stefano Biglia

11 - 12 disegni di Carlos Gomez

13 - 14 disegni di Fabio Civitelli

15 - 16 disegni di Pasquale Del Vecchio

17 - 18 disegni di Giuseppe Prisco

19 - 20 disegni di Marco Ghion

21 - 23 disegni di Fabio Valdambrini

24 - 25 disegni di Giuseppe Prisco

26 - 29 disegni di Roberto de Angelis