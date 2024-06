Thomas, ucciso a 17 anni: già a novembre era scomparso per alcuni giorni

Non era ignoto alle cronache Thomas Christopher Luciani, il 17enne ucciso ieri in un campetto di calcio a Pescara. Residente con la famiglia a Rosciano, il giovane aveva già fatto preoccupare i suoi familiari e le autorità lo scorso novembre, quando si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione.

All'epoca, il piano provinciale per le persone scomparse era stato attivato dalla Prefettura di Pescara, coinvolgendo forze di polizia, vigili del fuoco, direzione marittima, polizia stradale e ferroviaria, il 118 e le polizie locali dei comuni interessati. Anche la Prefettura di Chieti aveva partecipato alle ricerche, poiché il ragazzo frequentava spesso la zona di Chieti Scalo. Dopo pochi giorni, Thomas era stato rintracciato a Pescara in buono stato di salute, con la famiglia che aveva ringraziato le forze dell'ordine per il loro intervento.

Ora, le indagini sull'omicidio di Thomas inevitabilmente approfondiranno le ragioni di quell'allontanamento, per stabilire se ci siano legami tra i due eventi, uno dei quali purtroppo ha avuto un tragico epilogo.