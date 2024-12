Tifosi scatenati, bastonate dopo la sconfitta: feriti quattro ragazzi, un 16enne grave

Dopo la partita di calcio, tifosi del Ripa Teatina aggrediscono un gruppo di ragazzi a Casalincontrada: 16enne ricoverato con fratture e contusioni.

Episodio di violenza scioccante domenica pomeriggio al termine di una gara del campionato di Seconda categoria, girone C. Alcuni tifosi del Ripa Teatina si sono resi protagonisti di un'aggressione brutale ai danni di tre ragazzi e una donna a Casalincontrada, all'esterno dell'impianto sportivo dove si era appena conclusa la partita contro il San Martino sulla Marrucina.

Secondo quanto ricostruito, i supporter del Ripa, furiosi per la sconfitta subita dalla loro squadra, si sono scagliati con bastoni contro un gruppo di giovani del posto, tra cui un sedicenne che ha riportato le conseguenze più gravi. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti con traumi al viso e alla testa, contusioni multiple e diverse fratture costali, che i medici hanno stimato richiederanno almeno 21 giorni di guarigione.

I carabinieri stanno conducendo indagini per identificare gli autori dell'aggressione. Gli aggressori, una volta individuati, rischiano pesanti conseguenze legali: dalla denuncia alla procura per lesioni personali al Daspo, il provvedimento che impedisce l'accesso agli eventi sportivi, già utilizzato in passato per episodi simili.

L’episodio ha scatenato grande indignazione nella comunità locale, con molti residenti che hanno espresso preoccupazione per la crescente ondata di violenza legata alle competizioni sportive. Le autorità hanno promesso maggiore controllo durante le partite future, nel tentativo di prevenire ulteriori escalation di tensione tra le tifoserie.

L’incidente accende ancora una volta i riflettori sulla necessità di educare i tifosi al rispetto reciproco e sul problema della violenza nel calcio dilettantistico, fenomeno che sta diventando sempre più frequente anche in contesti apparentemente lontani dagli eccessi del tifo professionistico.