Traffico bloccato in direzione L’Aquila dopo il casello di San Gabriele-Colledara per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante.

Autostrade per l’Italia e Strada dei Parchi informano che la circolazione in questo momento è bloccata per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

L’incendio si è verificato al km 116.8.