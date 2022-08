Torna Sulle tracce del drago, tredicesima edizione in corsivo.. ops... in centro storico

Tutto pronto per il ritorno del fantastico a L’Aquila con la tredicesima edizione della manifestazione “Sulle tracce del drago” che si svolgerà dal 2 al 4 settembre 2022.

Torna infatti presso la Villa Comunale e il cortile dell’Emiciclo la tre giorni del fantasy e della creatività.

Dallo spettacolo d’inaugurazione dei bandierai dei 4 Quarti alla gara cosplay che decreterà i migliori sia singolarmente sia in gruppo domenica 4 settembre, il festival prevede dimostrazioni di armi, workshop, tornei, stand, concerti e dj set.

Ospiti di peso come Giorgio Vanni, Fiore di Luna, la cover band "Cartoni per Caso" e Dj Osso per gli eventi musicali.

Criticatissima sul web la presenza di Elisa Esposito che parlerà del “corsivo”, ma anche di cyberbullismo... e dalla lettura di tanti commenti verso di lei ce n'è decisamente bisogno.

Non mancheranno esperti di wargame come Riccardo Masini né incursioni nel mondo e nella lingua giapponese con l'associazione Giappone in Abruzzo.

Grande rilievo per la prima nazionale del documentario a fumetti di Luca di Giacomantonio "Noi siamo Samuel Stern - la vera storia di un'avventura a fumetti” per la quale saranno presenti lo sceneggiatore Marco Savegnago, il disegnatore Antonio Mlinaric e lo scrittore Massimiliano Laurenzi. Per l'occasione verrà distribuita gratuitamente una stampa a tiratura limitatissima del disegno della cover del documentario dello stesso Mlinaric.

Ci saranno, inoltre, la presentazione dei libri di Sara Salini ( “Il Risveglio dell’Amazzone”) e Mauro Faina (“La Storia del Mondo in 100 Wargame”).

Attese infine le performance della Compagnia Rosso D’Aquila e Club Scherma L’Aquila 99 nonché della Compagnia teatrale Il Cerchio e Scuola di Teatro Drama.

Tra mostre, conferenze, laboratori, musica, film, cosplay e giochi di ruolo, l’elemento del fantastico si fonde alla competenza delle figure che anche quest’anno animeranno l’iniziativa, in un già collaudato e apprezzato evento catalizzatore di una sana aggregazione che spazia dagli eventi culturali all’intrattenimento, strizzando l’occhio alle nuove tendenze: una kermesse che si rivolge a un pubblico di tutte le età, per appassionati e semplici curiosi.

La manifestazione è promossa e ideata dall’associazione L’Aquila che Rinasce, in collaborazione con un intero circuito di associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della promozione culturale.