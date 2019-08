Torna il caldo africano, bollino rosso in molte città

L'alta pressione riconquista l'Italia portando un inizio di settimana stabile e soleggiato con temperature in graduale aumento, nel corso dei prossimi giorni infatti la matrice azzorriana dell'anticiclone si avvarrà di contributi più caldi africani in virtù della risalita di correnti sahariane verso il Mediterraneo centrale.

L'obiettivo di questa nuova ondata di caldo intenso sarà soprattutto il meridione ma farà localmente molto caldo anche al Centro Nord. A seguire possibile nuova intensa fiammata africana entro il weekend 10-11 agosto.

Martedì: Ulteriore aumento delle temperature che finiscono sopra media quasi ovunque con la sola eccezione dell'angolo nord orientale e dell'estremo Sud. Attese massime fino a 38°C in Sardegna, 37°C in Puglia, 35-36°C in Val padana e nelle zone interne del Centro. Tra le città più calde Sassari, Nuoro, Oristano, Bologna. I valori sono sempre riferiti alle zone interne.

Lungo i litorali valori più bassi ma con clima parecchio afoso.

Mercoledì: Giornata molto calda su quasi tutta l'Italia con temperature frequentemente sopra media, anche molti gradi sopra media al Sud, sulle Isole Maggiori e la bassa padana. massime fino a 39°C in Sardegna, 38°C in Puglia, 34-36°C sulla bassa Padana e le zone interne del Centro.

La fase di instabilità dovrebbe portare invece una diminuzione su Alpi, Prealpi, pedemontane e localmente sulle alte pianure del Nord. Tra le città più calde Nuoro, Cagliari, Foggia, Cosenza, Terni. I valori sono sempre riferiti alle zone interne. Litorali meno caldi ma con clima molto afoso.



Giovedì: dovrebbe essere la giornata più calda per il Sud e le Isole Maggiori con massime che si spingeranno localmente fin sulla soglia dei 40°C in Puglia e in Sicilia. Attesa invece una diminuzione al Centro Nord con il rientro nella normalità.

Tra le città più calde Cagliari, Palermo, Trapani, Catania, Cosenza, Foggia, Lecce. Temperature sempre riferite alle zone interne. Litorali meno caldi ma con clima molto afoso, spesso opprimente al Sud.



Venerdì: Le temperature rientrano nella normalità al Centro Nord, scendono anche al Sud ma leggermente continuandosi a mantenere sopra media pressoché ovunque. Picchi ancora di 36-17° in Sardegna, Sicilia, Puglia. Temperature sempre riferite alle zone interne. Litorali meno caldi ma con clima spesso afoso.



Weekend 10-11: L'approfondimento di una depressione sull'Europa occidentale richiama nuovamente il fronte sub tropicale africano sull'Italia. Le temperature sono previste in sensibile aumento ovunque, questa volta anche al Centro Nord.

Entro domenica potrebbero aversi massime diffusamente superiori ai 36-38°C con punte anche di 40°C.