Torna il sole sulla Penisola ma in arrivo per il week end nuova ondata di maltempo

La pressione torna ad aumentare sul Mediterraneo centrale e l'Italia e va definitivamente chiudendosi l'ondata di maltempo di inizio settimana. Si apre quindi una fase più stabile e soleggiata con clima tutto sommato ancora mite al Sud, sulle isole e su buona parte dell'Adriatico, quantomeno nelle ore diurne.

Tuttavia sul Nord Atlantico rimarrà sempre attiva una dinamica zona di bassa pressione, centrata grosso modo sulle Isole britanniche, da cui si dipartirà una nuova perturbazione diretta verso l'Italia intorno al prossimo weekend.

Prime avvisaglie già giovedì su parte del Nord, per la disposizione delle correnti dai quadranti meridionali che trasporteranno aria umida, responsabile di un aumento della nuvolosità soprattutto al Nordovest con prime piogge in Liguria.

METEO VENERDÌ.

Tendenza ad ulteriore peggioramento al Nordovest con deboli piogge prefrontali soprattutto sulla Liguria ed entro sera anche sul resto delle regioni nordoccidentali.

Sul resto d'Italia sarà ancora il bel tempo a prevalere, salvo qualche disturbo sui settori alto tirrenici.

Temperature gradevoli, in molto casi superiori ai 20°C al Centro-Sud di giorno con punte anche di 24°C in Puglia e sulle isole, mentre i venti tenderanno a disporsi da sudest con Scirocco in graduale rinforzo.

METEO SABATO.

L'indebolimento dell'alta pressione e l'ulteriore approfondimento della depressione nord atlantica verso l'Europa sudoccidentale saranno causa dell'arrivo della perturbazione vera e propria a partire da sabato.

Saranno le regioni settentrionali le più penalizzate, con piogge ed anche qualche temporale al Nordovest e fenomeni più attenuati tra Alpi e pedemontane centro-orientali.

Meno coinvolta la Pianura padano-veneta con maggiori schiarite.

Più soleggiato sul resto d'Italia salvo un po' di variabilità sulle tirreniche con piovaschi sull'alta Toscana.

Scirocco in rinforzo ovunque e clima mite al Centro-Sud.

METEO DOMENICA.

Piogge al Nordovest e tra alte pianure e Alpi centro-orientali.

La perturbazione dovrebbe estendere il suo raggio d'azione anche alle regioni centro-settentrionali tirreniche con piogge e temporali soprattutto in Toscana.

Meno interessate le regioni adriatiche e il Sud, ancora protette dall'alta pressione e con clima molto mite per il periodo grazie a tese correnti di Scirocco.