Torna l'anticiclone, giornate soleggiate con temperature in rialzo sulla Penisola

L'anticiclone sub tropicale torna sull'Italia con la complicità di una depressione sul vicino atlantico che richiamerà correnti più calde nord africane sul bacino centrale del Mediterraneo.

In una prima fase porterà tempo stabile e molto mite con temperature in aumento.

Qui una tendenza per il prossimo weekendSecondo le ultime emissioni modellistiche le giornate caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sarebbero quelle del 15, 16 e 17.

In particolare il 15 ed il 16 il sole prevarrebbe pressoché ovunque, gli unici disturbi sulla Penisola sarebbero limitati all'estremo sud, sulla Sicilia che potrebbe risentire ancora di qualche annuvolamento sui settori orientali.

Il contesto climatico sarebbe molto mite con temperature che si porterebbero nuovamente sopra media raggiungendo la soglia dei 22-24°C.

Nella giornata del 17 il graduale avvicendamento da ovest di una perturbazione collegata al vortice atlantico porterebbe i primi disturbi sulla Sardegna e le regioni più occidentali della Penisola ma ancora senza fenomeni.

Le temperature subirebbero un ulteriore aumento portandosi fino a 25-26°C in Valpadana, sulle zone interne peninsulari e in Sardegna.