Torna l'ora legale, domenica 29 marzo lancette avanti di un'ora

La notte tra sabato e domenica, precisamente alle ore 2:00 di domenica 29 marzo 2020, si dovranno spostare avanti le lancette di un'ora.

Si dormirà dunque un'ora in meno, ma si avrà più luce la sera.

L'ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2020, quando rientrerà in vigore l'ora solare.

La Commissione europea ha deliberato che spetta ai singoli Paesi decidere quale fuso orario adottare, entro il 2021.

Dal 2021 non ci saranno più spostamenti di lancetta all'interno della propria nazione, in quanto il fuso deciso si adotterà tutto l'anno.

L'ultimo cambio di ora per quelli che decideranno di mantenere in modo permanente l'ora legale avverrà quindi l'ultima domenica di marzo del 2021, mentre per i Paesi europei che preferiscono mantenere l'ora solare, gli orologi cambieranno per l'ultima volta nell'ultima domenica di ottobre dello stesso anno.

L'effetto collaterale è quello di avere dei fusi orari sparsi all'interno dell'Europa, in funzione delle scelte decise.