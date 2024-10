Tornano le Giornate FAI d’Autunno: scopri i tesori nascosti in Abruzzo

Un viaggio tra borghi medievali, palazzi storici e paesaggi mozzafiato: ecco i luoghi da visitare il 12 e 13 ottobre.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, un evento imperdibile per chi desidera scoprire le bellezze nascoste del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche in Abruzzo, numerose località apriranno le loro porte ai visitatori, offrendo un’occasione unica per esplorare luoghi spesso inaccessibili e poco conosciuti. Organizzato dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), questo evento è giunto alla sua tredicesima edizione e coinvolge decine di siti sparsi in tutta la regione, proponendo itinerari affascinanti per tutti i gusti.

Tra i borghi da visitare, Villamagna offre un tuffo nel passato grazie al suo suggestivo centro medievale e agli antichi palazzi che si ergono tra le sue vie. A Canosa Sannita, sarà possibile esplorare il maestoso Palazzo Martucci, un gioiello architettonico che per l’occasione aprirà al pubblico. A Casoli, invece, il protagonista sarà il castello con l’iniziativa “Il Castello racconta”, che promette di svelare i segreti e le storie millenarie della struttura.

Non lontano, a Fara San Martino, il programma prevede la visita all’acquedotto del Verde, il maestoso Canyon, le suggestive Gole e l’antica Abbazia di San Martino in Valle, immersa in un contesto naturale di straordinaria bellezza. Invece, a San Giovanni Lipioni, gli appassionati di storia potranno passeggiare tra le vie del borgo ottocentesco e ammirare il pittoresco Palazzo Lozzi.

La città de L'Aquila, simbolo di rinascita, aprirà le porte dell’Oratorio di San Filippo Neri, uno spazio ricco di arte e spiritualità. Per chi ama la natura, le Grotte di Pietrasecca saranno l’attrazione principale a Poggio Cinolfi, mentre gli appassionati di architettura non possono perdersi lo splendore di Palazzo Coletti a Carsoli.

La città di Sulmona si distingue con un itinerario che include quattro palazzi storici: Molina, Alicandri Ciufelli, Corzi-Zazzara e Tabassi, tutti ricchi di storia e arte. A Pianella, i visitatori avranno la possibilità di ammirare l’antica dimora Lizza, l’antico frantoio D’Annibale e la splendida chiesa di Santa Maria Maggiore, un esempio di arte sacra e architettura religiosa.

Infine, un’esperienza unica sarà offerta nel comune di Serra, presso Rocca Santa Maria, dove il borgo fantasma riprenderà vita per le Giornate FAI, permettendo ai curiosi di rivivere l’atmosfera di un luogo abbandonato ma carico di storia.

Le Giornate FAI d’Autunno 2024 si svolgono in collaborazione con la Commissione Europea, che da diversi anni sostiene l’iniziativa tramite l’Ufficio di Rappresentanza a Milano. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione non solo per conoscere meglio il nostro patrimonio culturale, ma anche per riflettere sull’importanza della tutela e della valorizzazione di questi luoghi, spesso ignorati o dimenticati.

Le visite sono accompagnate da volontari e appassionati del FAI, pronti a svelare i segreti nascosti di questi luoghi straordinari, offrendo una prospettiva inedita su borghi, castelli, palazzi storici e meraviglie naturali. È un'opportunità per chi desidera vivere un'esperienza culturale unica, immersi nella bellezza e nella storia del nostro Paese.

Se volete immergervi in due giorni di arte, cultura e paesaggi mozzafiato, le Giornate FAI sono l’occasione ideale per riscoprire l’Abruzzo e le sue bellezze nascoste. Non perdete l'opportunità di partecipare a questa straordinaria iniziativa che valorizza il nostro territorio e il suo ricco passato.