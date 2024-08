Torneo di Calcio in Memoria di Christopher: Un Incontro per Ricordare Crox

Il prossimo 30 agosto, presso l’antistadio Adriano Flacco di Pescara, si terrà un torneo amichevole di calcio in memoria di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crox, il giovane tragicamente scomparso due mesi fa. La data scelta per l’evento non è casuale: proprio il 30 agosto Christopher avrebbe compiuto 17 anni.

La manifestazione, organizzata dalla neonata associazione "Crox per la riscoperta dei valori" e patrocinata dal Comune di Pescara, inizierà alle ore 18:30 con un dibattito moderato dal giornalista Luca Pompei di Rete8. A seguire, si disputerà un torneo tra le rappresentative giovanili di Cantera Adriatica, Folgore Delfino Curi, Pescara Calcio 1936, e una squadra formata dagli “Amici di Crox”, sotto la guida di Ezio Marganella, allenatore dello Sporting Pianella. L’ingresso all’evento sarà gratuito, permettendo a tutta la comunità di partecipare e ricordare Christopher attraverso lo sport che amava.