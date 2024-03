Toto-Giunta, si Affilano i Coltelli per Far Rientrare i Trombati Eccellenti

Il governatore Marsilio ha dichiarato che la formazione della Giunta non dovrebbe incontrare ostacoli e che si baserà su principi di buonsenso e competenza, riconoscendo il peso e il valore di tutti. Tuttavia, se sarà davvero una passeggiata o meno rimane da vedere. Marsilio sembra avere già una soluzione pronta, con Fratelli d'Italia che, questa volta, gioca un ruolo dominante rispetto alla Lega.

I posti disponibili in giunta sono sei, oltre a un assessore proveniente dall'esterno del gruppo degli eletti. Fratelli d'Italia, con otto consiglieri, dovrebbe occupare le prime tre posizioni, con nomi ipotizzati come Mario Quaglieri, Paolo Gatti e Nicola Campitelli, con la possibilità di includere anche Tiziana Magnacca. Alla Lega verrà assegnato solo un posto, con Emanuele Imprudente come possibile scelta per garantire continuità.

Un posto in giunta spetta anche alla lista civica Marsilio Presidente, mentre restano due seggi da occupare, di cui uno potrebbe essere destinato a un esponente esterno. Su carta, questi posti spetterebbero a Forza Italia, con Roberto Santangelo già designato per uno di essi. L'altro posto potrebbe rappresentare un'opportunità per riportare in gioco Mauro Febbo, il quale è stato superato da Daniele D'Amario e si trova attualmente fuori dal campo politico.

Ovvimente ci sono anche altre poltrone da distribuire come quella di Presidente del Consiglio Regionale, che è stata di Lorenzo Sospiri (FI) per 5 anni e che fa gola a tanti, come c'è la poltrona di vice dove potrebbe entrare in gioco un eletto nelle liste civiche d'appoggio.

Questa dinamica ricorda quella del 2019, ma ora è Febbo che potrebbe ritornare in gioco. In ogni caso, le porte sembrano aperte per tutti gli assessori, con una vasta gamma di possibilità.