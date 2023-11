Traffico in Tilt a Francavilla, Pd Propone Gratuità A14 per Risolvere il Problema

Il caos viario che ha paralizzato le strade di Francavilla al Mare durante l'ennesimo sabato di disagi ha spinto il capogruppo Pd, Silvio Paolucci, a presentare una risoluzione in Consiglio regionale. La proposta mira a trovare un'alternativa di mobilità efficace, suggerendo la gratuità del tratto autostradale che aggira l'area interessata dal crollo della galleria di San Silvestro sulla SS 16.

Paolucci ha dichiarato che la galleria San Silvestro è al momento impraticabile da e verso Chieti, influenzando anche il transito lungo la costa da e verso Pescara e Ortona. Francavilla al Mare è stata improvvisamente colpita da un notevole aumento del traffico, soprattutto lungo la Statale 16. Questa situazione, combinata con i rallentamenti dovuti al cantiere della riviera sud di Pescara, ha creato un blocco che comporta costi sociali e ambientali a causa delle code nelle ore di punta.

La risoluzione proposta da Paolucci suggerisce di esentare la tratta autostradale corrispondente alla galleria bloccata, creando così un bypass effettivo per evitare la Statale. La gratuità del pedaggio, già adottata nel 2020 con il crollo del ponte Albiano Magra, rappresenterebbe un'opzione per spostare il traffico dalle strade congestionate. Paolucci ha sottolineato l'importanza di lavorare con Autostrade per l'Italia per attuare questa soluzione, poiché i lavori richiederanno tempo e non si può lasciare un nodo viario così cruciale senza interventi. La proposta mira a coinvolgere la Regione in un accordo con il gestore autostradale per risolvere tempestivamente il problema del traffico a Francavilla al Mare.