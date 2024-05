Traffico in tilt: Chiusure e Deviazioni sull'Autostrada e sulle Strade Principali, Ecco dove e quand

A14 Roseto degli Abruzzi: La stazione di Roseto degli Abruzzi, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona, chiude temporaneamente dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 maggio a causa dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare l'uscita alternativa di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo.

A24 Carsoli/Oricola: La concessionaria Strada dei Parchi annuncia la chiusura al traffico dello svincolo di Carsoli/Oricola, sia in entrata che in uscita dall'autostrada A24, dalle ore 22 del 16 e 17 maggio fino alle ore 6 dei giorni successivi, per urgenti interventi di manutenzione. Diverse alternative di percorso sono suggerite per i veicoli provenienti da Roma, Teramo e Pescara diretti a Carsoli.